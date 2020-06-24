صامطة 3 ذو القعدة 1441 الموافق 23 يوينو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة 437 جولة تفتيشية ورقابية، على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة له للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، بعد السماح لها بإعادة نشاطها .وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية .حتى عدد الجولات الرقابية خلال الأربعة أيام الماضية 437 جولة رقابية تم خلالها رصد 62 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإغلاق 8 صالونات للحلاقة و 6 مشاغل نسائية لمخالفتها للبروتوكولات الوقائية وتم إغلاق 4 محلات بأنشطة تجارية متنوعة وضبط ومصادرة 225 كجم مواد غذائية من الخضروات والفواكه واللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويظهر عليها علامات التلف وتطبق اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، وذلك ضمن مبادرة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية حفاظا على سلامة المواطن والمقيم وحرصا على ملائمة وجودة المعروض للاستهلاك .داعياً الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //23:51ت م0326