سكاكا 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس‏صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق شب في سوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا .وأوضح أن الحريق ألحق الضرر بـ(42)محلاً على مساحة تقدر بـ 850 متر مربع .وأكد النقيب الضويحي أن مساندة عدد من الجهات الأمنية والجهات الخدمية المختصة ساهمت في السيطرة على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات أثناء عملية الإطفاء// انتهى //23:53ت م0328