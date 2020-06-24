عام / الدفاع المدني بالجوف يسيطر على حريق سوق الخضار بمدينة سكاكا
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
سكاكا 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق شب في سوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا .
وأوضح أن الحريق ألحق الضرر بـ(42)محلاً على مساحة تقدر بـ 850 متر مربع .
وأكد النقيب الضويحي أن مساندة عدد من الجهات الأمنية والجهات الخدمية المختصة ساهمت في السيطرة على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات أثناء عملية الإطفاء
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