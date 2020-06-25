أبوظبي 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات.وتناول الجانبان عدداص من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومنها السودان.واستعرضا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.// انتهى //00:03ت م0329