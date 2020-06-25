حائل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساجتذبت مضامير المشاة في حائل مرتاديها من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين بحذر، وذلك تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية، وسط التزام الجميع في التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية تحت شعار " نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.وأكد عدد من الممارسين ، أن اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي قد أسهمت في تشجيع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية، التي منها الخسارة في الوزن لمن يعاني من السمنة ، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها , كما تساعد رياضة المشي كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.// انتهى //00:11ت م0330