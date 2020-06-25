الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساقترب ليفربول من لقبه التاسع عشر في الدوري الانجليزي الممتاز، لكرة القدم والأول منذ 30 عاماً بعد فوزه على ضيفه كريستال بالاس 4-صفر، اليوم ، ضمن الجولة 31 من المسابقة.وسجّل ترنت ألكسندر-ارنولد (23)، المصري محمد صلاح (44)، البرازيلي فابينيو (55) والسنغالي ساديو مانيه (69) أهداف ليفربول .ويمكن أن يتوج ليفربول بطلاً غداً الخميس في حال اخفاق مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين في الفوز على مضيفه تشلسي. وإلا فهو في حاجة الى نقطتين فقط في مبارياته السبع المتبقية، بعد أن وصل رصيده إلى 86 نقطة.// انتهى //00:58ت م0335