الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستعادل إنترميلان مع ضيفه ساسوولو 3-3، اليوم ضمن المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع انترميلان رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، و4 نقاط عن لاتسيو "الثاني", في المقابل، أضاف ساسوولو نقطة ثمينة إلى رصيده الذي ارتفع إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.وسجّل البلجيكي روميلو لوكاكو (41 من ركلة جزاء)، وكريستيانو بيراغي (45+1)، والإسباني بورخا فاييرو (86) أهداف إنتر، فيما سجّل فرانشيسكو كابوتو (4)، ودومينيكو بيراردي (81 من ركلة جزاء) وجانجاكومو ماغناني (89) أهداف ساسوولو.// انتهى //01:00ت م0336