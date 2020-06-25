واشنطن 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تراجعاً قوياً عند إغلاق السوق اليوم، بعدما أججت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، القلق من جولة جديدة من الإغلاقات الشاملة وتفاقم الأضرار الاقتصادية.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 704.68 نقاط بما يعادل 2.69 بالمئة إلى 25451.42 نقطة، فيما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 80.78 نقطة أو 2.58 بالمئة ليسجل 3050.51 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 224.27 نقطة أو 2.21 بالمئة إلى 9907.10 نقاط.// انتهى //01:01ت م0337