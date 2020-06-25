عام / اتحاد علماء الشرق بالكاميرون يؤيد قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة
الخميس 1441/11/4 هـ الموافق 2020/06/25 م واس
ياوندي 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
أيّد اتحاد علماء الشرق بالكاميرون قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء المناسك من مختلف الجنسيات داخل المملكة، واصفًا القرار بالحكيم.
وقال الاتحاد في بيان اليوم: إن هذا القرار يعبر عن جهود المملكة البارزة لخدمة الحجاج والمعتمرين تحت أي ظرف من الظروف الطارئة ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد حفاظا على الأمن الصحي العالمي.
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