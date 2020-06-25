ياوندي 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأيّد اتحاد علماء الشرق بالكاميرون قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء المناسك من مختلف الجنسيات داخل المملكة، واصفًا القرار بالحكيم.وقال الاتحاد في بيان اليوم: إن هذا القرار يعبر عن جهود المملكة البارزة لخدمة الحجاج والمعتمرين تحت أي ظرف من الظروف الطارئة ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد حفاظا على الأمن الصحي العالمي.// انتهى //02:10ت م0339