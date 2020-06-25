الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رؤساء كرواتيا وموزمبيق وسلوفينيا.وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب الدولية في الحد من الجريمة.وزير الخارجية يبحث مع بومبيو المستجدات.أمير نجران يرأس اجتماعاً للمحافظين.. وينوه بقواتنا العسكرية في صون حدود الوطن.أمير جازان يطلع على تقرير المباني الآيلة للسقوط.. وإمدادات خدمات الميـاه التشغيليـة.حسام بن سعود يطلع على مؤشرات منصة وطني ويستقبل موكلي.سعود بن نايف مستقبلاً الخطيب: الفرص في قطاع السياحة واعدة.إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل والموثقينالمطالبة بموقف عالمي ضد اتخاذ الأطفال دروعاً بشريةً.تباين بين مجلسي الوزراء والشورى في فرض ضريبة نزلاء الفنادق.جهات حكومية تحذر من تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المملكة.بريطانيا: محاولات الحوثي تشكك برغبتهم في السلام.أوقاف الأردن: حج هذا العام يتسق مع مقاصد الشريعة.استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا.إدانة عربية لمحاولات الاحتلال تغيير فلسطين ديموغرافياً.ألمانيا تستضيف مؤتمر شركاء السودان.. اليوم.// يتبع //06:38ت م0003