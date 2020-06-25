وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد ثابت.. ومصادر متنوعة) : الـتحول في المفاهيم المرتبطة بمصادر الـدخل بما يعزز قدرة وقوة الاقتصاد الـوطني ويضمن استدامة قدراته بذات المعدلات والنسب بشكل يتفق مع التطلبات الحديثة والـتطورات المستديمة والمتسارعة في حيثيات منظومة الاقتصاد العالمي هو منصة انطلاق قرارات وإستراتيجيات حكومة المملكة العربية الـسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الـدفاع - حفظه الله-، كونها جزءا مؤثرا من اقتصاد العالم وتحديدا في قدراتها على إنتاج الطاقة بما يستوجب الـتوسع في معطيات هـذه المعادلـة من خلال الالـتفات لحيثياتها وتفاصيلها ومساراتها بدقة وعناية تعكس مكانة وقدرات المملكة الاقتصادية بشكل عام وقدرتها على توظيف مختلف مفاهيم مصادر الـدخل بما يتوافق مع مستويات هذا النطاق سواء محليا أو إقليميا ودوليا.وأردفت : حين نعود لـقرارات مجلـس الـ وزراء المرتبطة بمفهوم تعاون القطاعات المعنية ضمن دائرة هـذا الاهتمام، ليكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات الـعامة، أعضاء في مجلـس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وما سبقه من الموافقة علـى نظام صندوق التنمية السياحي وذلـك في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملـكة لـتعزيز الـقطاع الـسياحي الـذي يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، يحقق استدامة لما يحظى به الـقطاع الـسياحي علـى وجه الـتحديد في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيدا لما تبنيه الدولة من توقعات مرتبطة بتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، بما يسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة لـلاستثمارات وزيادة فرص مصادر الـدخل والعمل للمواطنين ويأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة فيما يرتبط بتطوير المشاريع السياحية متعددة الاستخدام لجذب الـسياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030 ، الـهادفة لـتنويع مصادر الـدخل بما يعزز قوة الاقتصاد الـوطني الـذي وبفضل حكمة ورعاية حكومة المملكة وشمولية رؤيتها وحسن استشرافها يزدهر ويتطور بما يحقق الثبات المأمول والمستقبل المشرق للوطن.// يتبع //06:48ت م0005