كانبيرا 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واساعلنت شركة كوانتاس للطيران الاسترالية شطب نحو ستة آلاف وظيفة، وتوقيف مئة طائرة عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهرًا بهدف توفير حوالي 1.9 مليار دولار استرالي.وقال الان جويس المدير التنفيذي للشركة في بيان اليوم الخميس ان هذه الاجراءات تأتي كجزء من استراتيجية جديدة لمدة الثلاث سنوات القادمة للتعامل مع الاثار المالية والاقتصادية لجائحة فيروسكورونا والتعافي من الأزمة.// انتهى //06:49ت م0006