وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( حج آمن ): حظي قرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسكه لمختلف الجنسيات من الموجودين داخلها بترحيب دولي واسع جسد ما يكنه العالم لها من تقدير عظيم وما تتميز به قراراتها من حكمة وحنكة ودراية في أصعب المواقف والأزمات خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة الإنسان.وأضافت أن منظمة الصحة العالمية رأت أن قرار المملكة يأتي على أساس تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات عملاً بإرشادات المنظمة لحماية سلامة الحجاج والحد من خطر العدوى كما أشاد عدد من العلماء والمختصين في مجال الطب بالقرار مؤكدين أنه يعكس مسؤولية سياسية كبيرة تجاه الحجيج بصفة خاصة والعالم عامة كما أن تخفيض عدد الحجاج وقصره على منهم أقل من 65 عاماً تدبير احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة فيروس كورونا الجديد، في حين تعد مملكة الإنسانية هي الأحرص على سلامة الحجاج ولم تدخر جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خلال مواسم الحج الماضية مقدمة الغالي والنفيس من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم.وبينت أن قرار المملكة الحكيم يصب في مصلحة البشرية جمعاء كما يصب في باب الحرص على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي وإدارة الموسم فى ظل خطط صحية استثنائية لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات الجائحة وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء في حفظ النفس البشرية. ‏وختمت :لقد أثبتت المملكة قدرتها في الحفاظ على إقامة الشعائر الدينية حتى في أوقات الأزمات والأوبئة ورعاية واحتضان ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم وتأمين سلامتهم.// يتبع //06:52ت م0011