طرابلس 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، استقبال رئيس المجلس الرئاسي وزير الخارجية الإيطالي، وتم بحث آخر التطورات في ليبيا ،كما اتفق الطرفان على رفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وتطرقا إلى عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، كما تم بحث ملف الهجرة غير الشرعية.وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن مصر لم تعتدِ على أحد ولم تتدخل فى شؤون أى دولة، بل تعمل على إحلال السلام عبر حث جميع الأطراف في ليبيا على الوقوف في أماكنهم وعدم التقدم ،موضحا أن وقف إطلاق النار مطلب دولي وأن مصر جددت المطالبة به، ليعود الفرقاء إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية.ونوهت الصحف إلى تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وقوله إن نحو 28 ألف شخص من ترهونة وسرت نزحوا من مدنهم منذ الرابع من يونيو الماضي ، مشددا على مواصلة الأمم المتحدة والشركاء بالمجال الإنساني على ضرورة الاستجابة للمتضررين، مشيرا إلى أن أكثر من 18 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط.وتناولت الصحف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وإعرابه عن رفض واشنطن توريد السلاح إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا. تركيا وروسيا بوقف توريد الأسلحة إلى ليبيا، قائلاً إن هذا الأمر من شأنه أن يؤجج الصراع الدائر، وداعيا الأطراف الليبية بضرورة وقف التصعيد والعمل على العودة الى الحوار برعاية أممية .وعرجت الصحف على بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستجدات القضية الليبية، خلال اجتماع وزاري ضم عددًا من الوزراء، حيث وجه السيسي باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.// انتهى //06:56ت م0013