ثقافي / تعليم الخرج يطلق الملتقى الاثرائي الصيفي للطالبات الموهوبات الأحد القادم
الخميس 1441/11/4 هـ الموافق 2020/06/25 م واس
السيح 04 ذو القعدة 1441هـ الموافق 25 يونيو 2020م واس
ينطلق بمدينة السيح الأحد القادم ، الملتقى الاثرائي الصيفي الثاني للطالبات الموهوبات "عن بعد" الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج ويستمر أسبوع .
ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطالبات الموهوبات العلمية والإبداعية من خلال برامج إثرائية
في المجالات البيئية والتقنية العلمية وفق إستراتيجيات رعاية الموهوبات.
ويشتمل برنامج الملتقى على عقد ورش عمل متعددة "عن بعد" تتناول تطوير الأفكار الإبداعية للطالبات الموهوبات في مختلف المراحل التعليمية.
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