السيح 04 ذو القعدة 1441هـ الموافق 25 يونيو 2020م واسينطلق بمدينة السيح الأحد القادم ، الملتقى الاثرائي الصيفي الثاني للطالبات الموهوبات "عن بعد" الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج ويستمر أسبوع .ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطالبات الموهوبات العلمية والإبداعية من خلال برامج إثرائيةفي المجالات البيئية والتقنية العلمية وفق إستراتيجيات رعاية الموهوبات.ويشتمل برنامج الملتقى على عقد ورش عمل متعددة "عن بعد" تتناول تطوير الأفكار الإبداعية للطالبات الموهوبات في مختلف المراحل التعليمية.// انتهى //07:36ت م0015