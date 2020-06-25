المدينة المنورة 4 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 25 يونيو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة,وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها.وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً .// انتهى //07:43ت م0016