الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المجمعة، خلال الفترة من 7 وحتى 25 من شهر ذي القعدة الجاري الدورة العلمية الصيفية، بواقع ثلاث أسابيع، يشارك فيها عدد من الدعاة عبر البث المباشر لتطبيق "زووم".ففي الأسبوع الأول يلقي الدكتور سلطان بن عبدالله العثمان درساً في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي، الساعة التاسعة مساء، وفي الأسبوع الثاني يلقي الدكتور خالد بن سعد السرهيد درساً في شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبدالرحمن السعدي، عند الساعة الرابعة والنصف مساء، وفي الأسبوع الأخير يلقي الشيخ خالد بن عبدالله الجبير درساً في شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب، عند الساعة التاسعة مساء.وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والمناشط الدعوية والوعظية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف تبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:09ت م0024