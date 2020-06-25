القاهرة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة التحرك على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي، من خلال تكثيف المشاورات مع السودان والدول الأعضاء بمجلس الأمن.وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي أفاد في تقرير له أمس أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن أكبر 30 اقتصاد تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي، متوقعًا أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، رغم ما فرضته جائحة كورونا من تحديات.وعرجت صحف الخنيس على المباحثات الهاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، والتي تناولت عددًا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المصرية الأمريكية فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتحدثت عن إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إمكانية طلب البرلمان الليبي تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي في حال اختراق مدينة سرت .وسلطت الصحف المصرية الضوء على دعم كلًا من فرنسا واليونان وإيطاليا وقبرص ودولًا أخرى بحلف شمال الأطلسي "الناتو" وقف القتال في ليبيا والانسحاب التركي من سرت .ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الري السوداني ياسر عباس أن الخرطوم تشترط توقيع اتفاق ثلاثي قبل بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، وأنها بصدد تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفها من السد والمفاوضات الجارية بشأنه.وتطرقت صحف مصر إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن الإدارة الفلسطينية تعتبر ضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضًا وباطلًا، وأن هذه الخطوة غير الشرعية سوف يترتب عليها تحمل الاحتلال الإسرائيلي جميع المسؤوليات عن الأراضي المحتلة.// انتهى //10:11ت م0025