إسلام آباد 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توقع الحكومة وصول وباء كورونا إلى ذروته في باكستان بنهاية شهر يونيو الجاري أو بداية شهر يوليو المقبل، وتحذير رئيس الوزراء عمران خان باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكي إجراءات الوقاية.واهتمت بإدانة باكستان الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صواريخ بالستية وطائرات مفخخة بدون طيار تجاه المملكة العربية السعودية.وأشارت الصحف إلى استمرار ترحيب كبار العلماء في باكستان وتأييدهم لقرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة.وتابعت تطورات التوتر بين باكستان والهند بعد إعلان البلدين خفض أعداد موظفي سفارتيهما في إسلام آباد ونيودلهي إلى النصف.ونوهت بانضمام باكستان إلى نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني لتكون بذلك أول دولة تنظم إلى هذا النظام بعد الصين.وأشارت صحف إسلام آباد إلى ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بقرار باكستان فتح المعابر الحدودية مع أفغانستان بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.وعرجت على تكثيف باكستان إعادة مواطنيها العالقين في الخارج بعد استئناف الرحلات الدولية.وأخبرت عن مقتل ستة مدنيين جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في منطقة مارديان.وتطرقت صحف باكستان إلى تسجيل الهند ارتفاعاً غير مسبوق في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //10:30ت م0029