مكة المكرمة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسواصلت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملتها على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المخالفين.وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني أن الحملة أسفرت عن مصادرة 1230 كغم من الفواكه، وإتلاف 1200 كغم فواكه فاسدة وغير صالحة، كما تم تسليم 30 كغم من الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.وأفاد أن الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، دعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عن طريق رقم البلاغات الموحد (940).// انتهى //10:34ت م0031