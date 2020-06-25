عرعر 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسخصصت صحة الحدود الشمالية عدد 8 عيادات تطمن لاستقبال المراجعين وخدمتهم على مدار الـ 24 ساعة موزعة على كامل المنطقة، تضمنت 3 عيادات في عرعر مقرها مستشفى عرعر القديم، وعيادة واحدة في كلٍ من مستشفى طريف العام ومستشفى رفحاء المركزي ومستشفى العويقيلة ومستشفى الجديدة ومستشفى شعبة نصاب.وتحتوي العيادات على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل، إضافةً إلى غرفة الطبيب وغرفة الأشعة وتخطيط القلب والصيدلية وغرفة مخصصة لسحب الدم، حيث تقدم هذه العيادات خدماتها لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بدون أي موعد مسبق مما يساهم في سهولة الإجراءات المقدمة وتخفيف الضغط على المستشفيات في ظل هذه الجائحة، حيث ساهمت هذه العيادات بشكل كبير - ولله الحمد - في تخفيف الإحالة للمستشفيات والكشف المبكر، إذ بلغ عدد من تم أخذ عينات لهم 206 مراجعين، إلى جانب صرف علاج لعدد 168مراجعاً، وذلك منذ بدء عمل العيادات وحتى الآن.// انتهى //10:36ت م0032