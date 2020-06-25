سكاكا 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأظهرت إحصاءات مستشفى الولادة والأطفال بمدينة سكاكا منذ بدء جائحة كورونا المستجد " كوفيد 19 " ، أن قسم الطوارئ استقبل 20643 مراجعاً، منهم 13800 مراجعة بقسم طوارئ النساء، و 6843 مراجعًا بقسم طوارئ الأطفال.وأوضحت صحة الحوف أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الطب التواصلي بالمستشفى بلغ 404 مراجعًا؛ حيث راجعت عيادات الطب التواصلي للنساء 279 مراجعة ، في حين بلغ عدد المستفيدين من عيادات الطب التواصلي للأطفال 125 مراجعًا.وأشارت إلى أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها 638 عملية جراحية، تضمنت عمليات جراحية روتينية، وعمليات طارئة، وعمليات اليوم الواحد، بواقع 633 عملية للنساء، و 5 عمليات للأطفال حديثي الولادة ، كما بلغ إجمالي عدد الولادات 1291 ولادة.يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمدينة سكاكا، الذي تبلغ سعته 150 سريرًا، يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة، كما يستعين المستشفى ببعض الأطباء الزائرين؛ لإجراء عمليات نوعية ودقيقة للأطفال وحديثي الولادة.// انتهى //10:40ت م0033