تونس 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مشاركة وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، الذي أشار فيها إلى موقف تونس الثابت والمبدئي في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه على حدود 04 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأخبرت عن تصاعد وتيرة الهجمات على العاصمة الليبية طرابلس، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا ومبادرات وقف إطلاق النار، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات هذه الحرب.وأولت الصحف اهتمامًا بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، حيث تم اعتقال 14 فلسطينيًا، وهدم العديد من المنازل.وتطرقت إلى إعلان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستنار عن مخطط للقضاء على ظاهرة العنصرية في صفوف الشرطة الفرنسية، تماشيا مع توصيات من رئيس الدولة إيمانويل ماكرون.وأخبرت صحف تونس عن بلوغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 482 ألف حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 9.4 مليون شخص حتى الآن، وفقًا لآخر أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.// انتهى //12:17ت م0063