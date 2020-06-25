أبها 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسشرعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع كليات الجامعة في إجراءات المفاضلة بين 3780 متقدمًا ومتقدمةً لبرامج الدراسات العليا بالجامعة (قبول المرحلة الثانية).وأشار عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع إلى أن العمادة أنهت استقبال طلبات القبول في عدد من برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، وغيرها، للمراحل الثلاث (الدبلوم العالي – والماجستير – والدكتوراه) للعام الجامعي القادم 1442هـ، مبينا أن المرحلة القادمة للقبول ستكون مسندةً إلى الكليات والأقسام العلمية؛ للقيام بتدقيق البيانات، والتأكد من مطابقة الشروط، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها، وصولا إلى المفاضلة النهائية التي ستُجرى إلكترونيًّا حسب المعايير المعتمدة.// انتهى //12:21ت م0065