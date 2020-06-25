جدة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسوجّه معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بزيادة مقاعد التسكين للطلاب والطالبات في التخصصات النوعية لهذا العام ، وبما يوازي الضِعْف في كلية الطب .وأوضحت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل ، أن الزيادة في التسكين شملت مضاعفة عدد المقاعد للطلاب والطالبات في كلية الطب ، كما شملت زيادة كبيرة لمقاعد الطالبات في كل من كلية القانون ، والدراسات القضائية ، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات ، وكلية الأعمال .وأشارت الجامعة إلى أنه بناء على هذا التوسع والزيادة فقد زادت نسبة تحقيق الرغبات الأولى للطلاب والطالبات في التسكين في التخصصات النوعية بالجامعة ، كما أعطى الفرصة لزيادة نسبة تحقيق رغبات أعلى للطلاب والطالبات في التخصصات الأخرى ، لافتةً الانتباه إلى أن نسبة من تم تحقيق الرغبات الثلاث الأولى لهم في التسكين بلغت 75% من طلاب وطالبات السنة التحضيرية .وأكدت جامعة جدة ، أن هذا التوسع والزيادة يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تحقيق رغبات الطلاب والطالبات وبما يواكب خطط التنمية الطموحة بالمملكة ، وإمداد سوق العمل بالقدرات العملية الوطنية المتخصصة والمؤهلة بما يتوافق مع رؤية 2030 وتطلعاتها وأهدافها الكبيرة ، وأنها ماضية في فتح مجالات أوسع وتخصصات علمية نوعية تساهم بكفاءة في عجلة التنمية الوطنية وتحقق التميز للوطن في ظل قيادته الرشيدة .// انتهى //12:23ت م0066