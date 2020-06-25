الدمام 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واستنظّم جمعية الثقافة والفنون بالدمام ممثلة بلجنة المسرح الأربعاء المقبل ملتقى الدمام الثالث للنص المسرحي، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 21 كاتب نص مسرحي من 9 دول عربية، يستعرضون افتراضيا خبراتهم وتجربتهم وتصوّراتهم في الكتابة والقراءة المسرحية.وسيقدم المشاركون في الملتقى تصوّراتهم الجمالية والفنية والتعبيرية في النص المسرحي ومميّزاته الحداثية وتطوّراته التعبيرية وتمازجه مع الأداء والحضور والحركة، إضافة إلى تقديم محاضرة الكاتب المسرحي المغربي عبد الكريم برشيد بعنوان "الاحتفالية المتجددة بين الأمس واليوم"، وفقرة موسيقية لمشرف لجنة الموسيقى بالجمعية سلمان جهام، وسيتم بث فعاليات الملتقى عن طريق قناة جمعية الثقافة والفنون عبر اليوتيوب.وأوضح مشرف لجنة المسرح ناصر الظافر أن القراءات المسرحية للدورة الثالثة للملتقى جاءت استثنائية وافتراضية لتجمع أهم الأسماء العربية المعروفة ذات الخبرة في مجال كتابة النص المسرحي، مشيرًا إلى أن الفعاليات ستبدأ في التاسعة مساء، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تنظيم ورش عمل افتراضية للصغار وللشباب في المسرح.// انتهى //12:27ت م0068