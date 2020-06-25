الرباط 04 ذو القعدة 1441 ه موافق 25 يونيه 2020 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن البرلمان المغربي، شرع في مشاورات مكثفة مع الحكومة، وباقي الأحزاب السياسية، لتسريع الحسم في تعديل قانون الموازنة 2020، بعدما أثر وباء كورونا على الفرضيات الاقتصادية والماكرو- اقتصادية التي تضمنها القانون المصادق عليه من قبل.وتناولت الحصيلة الجديدة للإصابات بوباء كورونا بالمغرب، والتي سجلت أرقاماً كبيرة في الأيام الأخيرة، وارتفعت إلى أكثر من 10 آلاف و 900 إصابة بعد تسجيل أكثر من 560 إصابةً أمس.وتناقلت صحف الخميس تنديد المملكة العربية السعودية بالهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة على مناطق عدة في المملكة، مبرزة أن مجلس الوزراء وصف الهجمات بالأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين وهددت أرواح المئات.وتطرقت إلى قرار الجامعة العربية دعم مصر والسودان في معركتهما ضد سد النهضة، ودعوة وزراء الخارجية العرب إلى امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع أثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر و السودان.وأفادت الصحف أن الإدارة الأمريكية، تدرس خيار إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لضم مستوطنات في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات عربية وأممية لإسرائيل للتخلي عن خططها بضم أجزاء من الضفة الغربية.وأوردت صحف المغرب تحذير منظمة الصحة العالمية من وصول عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 ملايين حالة الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأميركيتين.// انتهى //12:59ت م0076