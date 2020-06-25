الباحة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسينظم مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة مهرجان عربات الأطعمة المتنقلة بمنتزه رغدان في نسخته الثانية لهذا العام.وأشار أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط على حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة بشباب المنطقة، وضرورة الاستفادة من طاقاتهم الطموحة وإشراكهم في كافة الفعاليات, مضيفاً إلى أن المهرجان سيتيح الفرص الاستثمارية الواعدة لفئة الشباب، مؤكدًا أن المهرجان يعد رافداً سياحياً واقتصادياً لمهرجان صيف المنطقة، مبينًا أن الأمانة هيئت موقع المهرجان في منتزه رغدان مع تزويده بجميع الخدمات الأساسية.من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن المهرجان يأتي بدعم مباشر من سمو أمير منطقة الباحة لشباب المنطقة وحثهم على المساهمة بطاقاتهم الشابة في دعم السياحة بالمنطقة والاستفادة من جهودهم وخبراتهم من خلال تسويق منتجاتهم بما يعود عليهم وعلى المنطقة بالنفع والفائدة, داعياً الراغبين في المشاركة في المهرجان للتواصل مع المجلس بهذا الخصوص.// انتهى //14:18ت م0099