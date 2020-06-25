نجران 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، إنجازات حرس الحدود، في إيجاز معلوماتي، قدمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.وأشاد سموه بالبطولات التي تسجلها القوات العسكرية، على الحد الجنوبي وفي الداخل، من القطاعات كافة، منوهًا بما تحظى به من الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله.ـ حرصًا على أمان كل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة.من جهته أكد اللواء الذويخ عزم الجميع على مواصلة الجهود، والتضحية بالغالي والنفيس في خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //14:27ت م0103