الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأشاد الأمين العام لجمعية العلماء والأئمة في بريطانيا المرشد الديني لجامعة شيفيلد الشيخ محمد إسماعيل رشيد، بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الإنسانية، منوهاً بالقرار القاضي باقتصار الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات.وقدم في خطاب الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلونه من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //14:30ت م0106