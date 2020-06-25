باماكو 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلن الجيش المالي عن مقتل ستة مسلحين واعتقال 20 آخرين في عملية عسكرية بمنطقة باندياكارا بوسط البلاد.وأوضح بيان عسكري للقوت المسلحة المالية اليوم، أن الجيش تمكن أيضًا من اعتقال عشرين مسلحًا ومصادرة بعض الأسلحة.وأضاف البيان أن الجيش المالي استعاد سيارتين كان المسلحون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق، لافتًا إلى أن تعاون القرويين ساعد بشكل كبير في وقف المسلحين.يذكر انه منذ العام 2014، تشكّل مجموعة دول الساحل التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد إطارا للتعاون الأمني والتنموي بين هذه الدول الواقعة في غرب إفريقيا.// انتهى //14:31ت م0107