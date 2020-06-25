الدمام 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واساعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان نتائج الفائزين والفائزات بجائزة عبدالله فؤاد لتعزيز القيم في دورتها الثالثة للعام الدراسي 1441/1440هـ.وأكد الدكتور الشلعان، الدور الحيوي الذي تقوم به جائزة عبدالله فؤاد لتعزيز القيم، مستشهدا بما حققته الجائزة في دوراتها السابقة، التي أحدثت حراكا على خارطة الميدان التعليمي والتربوي بالمنطقة، مهنئا جميع الفائزين والفائزات بالجائزة.من جانبها أوضحت أمين الجائزة والمشرف على مركز التميز بتعليم الشرقية سعاد الغامدي، أن الجائزة تستهدف منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية والأحساء وحفر الباطن، وأسرهم والجهات الحكومية والأهلية والمجتمع، مشيرة إلى أن الجائزة تسعى للتوسع في فروعها وفئاتها من خلال خطة تدريجية، حيث استحدثت الجائزة في دورتها الثالثة فئتين لتصبح تسع فئات متمثلة في فئة المدرسة، فئة المعلم، فئة الطالب، فئة الأسرة، فئة أندية الحي، فئة الدراسات والبحوث، فئة جهات إعلامية، فئة التميز المؤسسي القيمي، وأخيرا فئة الإداري المتميز لتعزيز القيم.بدوره بين رئيس قسم الجوائز بمركز التميز سالم العواجي، أن الجهات المشاركة بالجائزة في دورتها الثالثة تمثلت في ادارة تعليم الشرقية والأحساء وإدارة تعليم حفر الباطن، إضافة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك فيصل، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في الجائزة في دورتها الثالثة بلغ 72 مشاركاً ومشاركة، وأن عدد الفائزين بلغ 14 فائزاً وفائزة، وذلك بمشاركة 11 محكماً ومحكمة و 3 إداريين.// انتهى //14:43ت م0113