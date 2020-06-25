الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسيدخل يوفنتوس المتصدر إلى مباراته غداً في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام ضيفه ليتشي المهدد بالهبوط، والفرصة أمامه للابتعاد سبع نقاط مؤقتاً عن ملاحقه لاتسيو والاقتراب أكثر من لقبه التاسع توالياً.وأسدى أتالانتا خدمة كبيرة إلى يوفنتوس أمس في ختام الجولة 27 بعودته من تأخر بهدفين إلى الفوز 3-2 على ضيفه لاتسيو، المنافس المباشر ليوفنتوس على الصدارة، ليبتعد الأخير عنه بفارق أربع نقاط بعد أن فاز على بولونيا 2-صفر.وتستكمل الجولة يوم السبت المقبل بلقاء لاتسيو وفيورنتنيا " الثالث عشر".وتعرض لاتسيو أمام أتالانتا للخسارة الثالثة فقط هذا الموسم كانت الأولى منذ سقوطه أمام إنتر صفر-1 في الجولة الخامسة في 25 سبتمبر الماضي بعد سلسلة من 21 مباراة دون خسارة، ليتجمّد رصيده عند 62 نقطة.كما يلتقي السبت بريشيا " الأخير" بـ 17 نقطة مع جنوى "السابع عشر" بـ25 نقطة , ويستضيف كالياري "العاشر" بـ 35 نقطة نظيره تورينو "الرابع عشر" بـ31 نقطة.وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل حيث يحل فريق إنتر ميلان ضيفاً على بارما "السابع" الساعي لبلوغ المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".ويحتل الإنتر المركز الثالث في الترتيب متخلفاً بأربع نقاط عن لاتسيو ومتقدما بالفارق ذاته عن أتالانتا "الرابع"، وسيغيب عن صفوفه المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار إثر طرده في الوقت بدل عن ضائع من مباراة الفريق أمام ساسولو التي انتهت بالتعادل 3 ـ 3.ويحل أتالانتا ضيفاً على أودينيزي "الخامس عشر", ساعياً للخروج بالانتصار الثالث توالياً منذ استئناف الدوري والسادس على التوالي في المسابقة, إذ يحتل المركز الرابع مبتعداً بفارق ثماني نقاط عن روما "الخامس" الذي يحل بدوره ضيفاً على ميلان "الثامن" فيما يستضيف نابولي "السادس" فريق سبال الذي يحتل المركز 19// انتهى //16:06ت م0137