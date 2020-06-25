الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر المقبل، بعد إعلان الحكومة التخفيف من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال الاتحاد في بيان له: "البداية المتوقعة للدوري ستكون في 12-13 سبتمبر، فيما يحتاج اللاعبون بين 6 و8 أسابيع للجهوزية بدنياً.وأعلنت السلطات الهولندية أن ملاعب كرة القدم يمكنها إعادة فتح أبوابها أمام الجماهير في يوليو، لكن وفق إجراءات وقائية، على غرار تباعد إجباري لمسافة 1,5 متر بين المقاعد المشغولة، مما يعني أن "الملاعب لن تكون ممتلئة على آخرها" في هذه المرحلة الانتقالية بحسب الاتحاد المحلي.وأصبح الدوري الهولندي في إبريل الماضي، أول بطولة أوروبية تلغي موسمها بعد تفشي "كوفيد-19". ولم يتم إعلان أي فريق بطلاً للدوري، في ظل تساوي أياكس أمستردام وألكمار في الصدارة.// انتهى //16:07ت م0139