أحد المسارحة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واساستقبل محافظ أحد المسارحة عبد الله الريثي، في مكتبه اليوم، رئيس جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل وأعضاء الجمعية بمناسبة صدور الموافقة على بدء عمل الجمعية.ورحب الريثي برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، مقدماً لهم التهنئة بالثقة الممنوحة لهم ، حاثاً الجميع على العمل الجاد وبذل الجهود لتحقيق رؤية الجمعية وأداء رسالتها وتحقيق أهدافها لخدمة هذه الرياضة العربية الأصيلة ، راجياً لهم العون والتوفيق والسداد.من جانبه عبر رئيس وأعضاء الجمعية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ أحد المسارحة على متابعته الدائمة للجمعية وخططها وبرامجها وأنشطتها منذ أن كانت فكرة ، حتى أصحبت حقيقة ماثلة للعيان ، مؤكدين حرصهم على تقديم كل ما يخدم أبناء منطقة جازان والمقيمين بها في مختلف المجالات التي تقع في نطاق عمل الجمعية.// انتهى//16:08ت م0140