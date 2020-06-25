حائل 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسيستضيف النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل خلال الأيام القادمة، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن حافظ محمود الأشرفي، وذلك للحديث عن العلاقة المتجذرة والعتيقة بين البلدين الشقيقين ودورهما في خدمة الإسلام والمسلمين .وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، أن النادي يعمل على الاهتمام في شمولية وتنوع برامج النادي الثقافية، والتركيز على استقطاب الكفاءات من جميع الدول لإبراز الدور الحقيقي للمملكة في جميع المجالات وتبادل الثقافات بين البلدين, مؤكداً بأن أدبي حائل يقوم بدور كمؤسسة ثقافية بالرد وكشف الحقيقة على الحملات المضادة والمغرضة عن المملكة، التي تحاول تشويه صورتها وسمعتها، وذلك من خلال استضافة شخصيات معتدلة طموحة مؤهلة للرد على ذلك .// انتهى //16:17ت م0141