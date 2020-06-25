أبها 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واستواصل جامعة الملك خالد استقبال المشاركات في مسابقة الخط العربي، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، ضمن مشروع "مبادرون ".وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل، أنهم رصدوا 80 ألف ريال جوائز للفائزين في المسابقة من المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيرا إلى أن موقع المسابقة شهد أكثر من ٢٠٠٠ زيارة خلال ثلاثة أيام، وذلك من 10 دول هي السعودية ومصر والإمارات والعراق والمغرب والجزائر والكويت وأمريكا واليمن وتركيا .وأكد عقيل أن جميع أعمال المتسابقين تخضع للتحكيم من خبراء ومتخصصين في فن الخط العربي، حيث تتكون لجنة التحكيم من خالد سعيد القحطاني، رئيسا للجنة، وعضوية الخطاطين ناصر الميمون وجمال الكباسي وعائض آل عبيد و إبراهيم العرافي وسراج العمري .يذكر أنه يمكن للراغبين في المشاركة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة https://calligraphy.kku.edu.sa/ .// انتهى //16:18ت م0142