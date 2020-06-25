الدمام 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأسهمت التقنيات الحديثية المتنوعة لأمانة المنطقة الشرقية في الارتقاء بخدمات المستفيدين، من خلال التطبيقات الإلكترونية في مجالات عدة اهتمت بالمستفيدين، وذلك لتوفير الجهد والوقت، مثل خدمة " نخدمك في بيتك “، دون الحاجة للحضور للأمانة أو البلديات.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن جميع الخدمات صُممت لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى حصول الأمانة على شهادة الأيزو لمركز البلاغات والطوارئ 940 من "e United Kingdom Accreditation Service UKAS"، الذي يعد ثاني اعتماد دولي تحصل عليه الأمانة لمركز البلاغات والطوارئ 940، في قطاع جودة خدمة العملاء وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتحقيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات البلدية.ولفت المهندس الجبير إلى أن خدمة تلقي وحل البلاغات وشكاوى المستفيدين تتم من خلالها كتابة ملاحظات المستفيد للبلاغات لتقوم على إثره خدمة العملاء بتقييم الطلب وتقديم الخدمة المناسبة له بحسب الإدارة المعنية، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة الوقائية التي اتبعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم مباشرة الخدمة وتفعيلها من قِبل خدمة العملاء بالأمانة.وفي المجال الرقمي لخدمة المستفيدين توسعت أمانة المنطقة الشرقية منذ سنوات في المجال الرقمي والخدمات الإلكترونية حيث أطلقت خدمة " الأمانة الرقمية " ، لإنجاز المعاملات بطريقة سريعة تختصر الجهد والوقت ، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية عبر البوابة الجغرافية بالموقع الإلكتروني للأمانة دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية، أنجز خلالها ما يقارب 584 معاملة إلكترونية عن بعد ضمن الخدمات التخطيطية والمساحية المقدمة للمستفيدين، تضمنت 436 معاملة لفرز الأراضي والدوبلكسات ، و61 معاملة في تحديث الصكوك ، و46 معاملة في الكروكي المساحي ، و7 معاملات في اعتماد المخططات .وفي مجال ترخيص المشروعات الخدمية أطلقت الأمانة الخدمة الإلكترونية لترخيص المشاريع الخدمية التي تمكن المستفيدين من التقديم على طلب ترخيص مشروع خدمي مثل محطات الوقود والمدارس والمباني الصحية وصالات الأفراح والاستراحات، وذلك من خلال آلية رقمية عن بعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تنفذها الأمانة لمواجهة الجائحة.كما اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً تطبيق " مدنيتي " الذي حقق نقلة نوعية في نطاق الاستكشاف الجغرافي على مستوى المنطقة تمت الاستفادة منه خلال فترة منع التجول ، حيث يعمل التطبيق على إمكانية البحث والاستعلام عن مواقع الخدمات والأنشطة الحيوية القريبة من الحي الذي يسكنه المستفيد، مثل خدمات التموين الغذائي والخدمات الصحية ، وأماكن بيع الغاز ، المياه ،وخدمات الصيانة ، والإصلاح وذلك داخل نطاق الحي السكني، وتشير آخر إحصائية أن عدد الزيارات لبوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية منذ بداية الجائحة بلغ ١٣٣،١٥١ زيارة، بمعدل ١٥١٣ زيارة يومياً.وتمكنت الأمانة من إيجاد آلية جديدة باستخدام الخوذات الحرارية لرصد العلامات الحيوية لقياس درجة الحرارة على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، حيث يتم من خلاله فحص 200 شخص في الدقيقة، واستخدامها في المواقع العامة والأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، وغيرها من أماكن التجمعات.ونفذت أمانة المنطقة الشرقية عبر مبادرة " تسوق بسيارتك " في سوق الخضار والفواكه في الخبر لخدمة المستهلك وهو في سيارته ضمن خطة الأمانة الاحترازية لإنشاء أسواق مؤقتة، تهدف إلى منع التكدس وإيجاد فرص استثمارية لدعم الشباب، من خلال 12 نقطة بيع وخدمة للسيارات، إضافة إلى تخصيص مراقبين صحيين ومراقبي أمن وسلامة لمتابعة التقيد بجميع الاشتراطات الصحية.وكشفت أمانة المنطقة الشرقية أنه منذ بدء الجائحة وحتى يوم 29 شوال بلغ عدد الجولات الرقابية التابعة للأمانة (118718) جولة رقابية، و (2700) جولة مشتركة مع الجهات المعنية، و (2536) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و(1138) مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و(6271) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية ، و (563) مخالفة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و (16388) مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات المنع، فيما بلغ عدد المصادرات خلالها (157035)، وتم رفع (695626) طن من النفايات، وإزالة (466698) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى تطهير وتعقيم أكثر من (200 ألف) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (18659562) لتراً من المعقمات والمطهرات، وبمشاركة (12000) فرداً من الكوادر البشرية في النظافة، و (2328) مراقباً ضمن الكوادر البشرية للإصحاح البيئي، و (3304) مراقبين بلديين.//انتهى//16:22ت م0144