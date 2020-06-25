الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسواصلت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي دوراتها التدريبية " عن بعد ", بتنظيم دورة في تدريب الكرة الطائرة وتنظيم منافساتها بمشاركة220 مدرباً ومدربة من 14 دولة عربية وبالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.وشاركت السعودية في الدورة بـ5 مدربين هم علي الشنبري ، وعبدالرحمن الحجيلي ، وخالد الجمعان ، وعبدالله الشنبري ، وماهر الجري.وألقى المحاضرات الفنية بالدورة المحاضر الدولي بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة والأستاذ بكلية التربية الرياضية والمندوب الفني للكرة الطائرة بالأولمبياد الخاص الدولى الكتور عاطف رشاد الذي تحدث عن العديد من الجوانب التي تخص اللعبة.وتحدث عن الكرة الطائرة والفروق بينها ، وعن الكرة الطائرة فى الأولمبياد الخاص ، شارحاً مبادىء الكرة الطائرة لذوي الإعاقة الفكرية ، واختتم المحاضرات بالحديث عن تنظيم المسابقات الخاصة برياضة الكرة الطائرة فى الأولمبياد الخاص.فيما أوضح المدير العام للرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محيى الدين أن أهمية إقامة هذه الدورة تهدف إلى زيادة عدد الرياضات التي تشارك بها برامج المنطقة الـ23 في الألعاب الإقليمية والعالمية ، خاصة وأن هناك استحقاقات قادمة للمنطقة سوف تتكشف بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة الأنشطة إلى سابق عهدها مثل الألعاب الإقليمية العاشرة والألعاب العالمية الصيفية 2023 التي ستقام بألمانيا.وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة بحسب ما أشار إليه الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص المهندس أيمن عبدالوهاب بضرورة إدخال رياضات جديدة إلى برامج المنطقة من أجل توسيع قاعدة المشاركين من اللاعبين ، وزيادة قاعدة إعداد المدربين وتأهيلهم تأهيلاً علمياً للعمل فى الأولمبياد الخاص الذي يسعى إلى العمل على دمج ذوي الإعاقة الفكرية فى المجتمع، وهو ما يسعى إليه الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة ، ودمج ذوي الإعاقة الفكرية في المجتمع وتقبل المجتمع لهم، خاصة وأن رياضة الكرة الطائرة تندرج تحت مظلة الرياضات الموحدة.// انتهى //// انتهى //16:25ت م0145