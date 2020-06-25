الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسيحل فريقا ريال مدريد "المتصدر" ووصيفه بفارق المواجهات المباشرة برشلونة على فريقي إسبانيول وسلتا فيغو ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.ويلتقي ريال مدريد يوم الأحد المقبل بإسبانيول "متذيل الترتيب"، فيما يلتقي رشلونة يوم السبت بنظيره سلتا فيغو "السادس عشر".ويتساوى الفريقان برصيد 68 نقطة، لكن ريال يتصدر بعد تغلبه بفارق المواجهات المباشرة على برشلونة ( 2-صفر ) في مارس الماضي، وهو يسعى لتحقيق فوزه الخامس توالياً بعد استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا, فيما فاز برشلونة 4 مباريات وتعادل في واحدة مع إشبيلية ما أبعده عن الصدارة.وخرج ريال مدريد أمس فائزاً أمام ضيفه ريال مايوركا على ملعبه البديل "ألفريدو دي ستيفانو"، بهدفي البرازيلي فينيسيوس جونيور وقائد دفاعه سيرخيو راموس من ركلة حرة, فيبما تجاوز برشلونة ضيفه أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الثاني من البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش.كما يلتقي السبت أتلتيكو مدريد "ثالث الترتيب" بـ 55 نقطة بنظيره ألافيس "الثالث عشر" .وتنطلق الجولة غداً بلقاء إشبيلية وبلد الوليد, وتستكمل السبت بمواجهات ( أتلتيك بلباو ـ ريال مايوركا), (سلتا فيغو ـ برشلونة), (أوساسونا - ليغانيس) , (أتلتيكو مدريد - ألافيس) , وتتواصل الجولة الأحد بمواجهات ( ليفانتي - ريال بيتيس ) , ( فياريال - فالنسيا ), ( غرناطة - إيبار ), ( إسبانيول - ريال مدريد), وتختتم الاثنين المقبل بمواجهة وحيدة تجمع (خيتافي - ريال سوسييداد ).// انتهى //16:32ت م0148