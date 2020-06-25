الدمام 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسنظمت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، ممثلةً بمركز الرعاية النهارية "إناث"، اليوم، اللقاء الافتراضي الأول مع سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، للبحث عن أطر التعاون المشترك وتفعيل الشراكة المجتمعية.وتضمن اللقاء عدة محاور أبرزها التخطيط لبرامج التدريب المهاري (إناث)، والمشاريع التطويرية لتأهيل ورفع كفاءة الطالبات من ذوي الإعاقة وتهيئتهن لسوق العمل، وتوفير فرص وظيفية ملائمة تتناسب مع مختلف الإعاقة الحركية والعقلية ودرجاتها.ويهدف اللقاء إلى تشجيع الطالبات من ذوي الإعاقة لإبراز إبداعاتهن ومواهبهن فيما يخدم ذواتهن ومجتمعهن، واستثمار الطاقات الكامنة لذوي الإعاقة وتحويلها من طاقات مهدرة إلى طاقات منتجة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.يذكر أن التخطيط لبرامج التدريب المهاري يشمل عدداً من المشاريع المهنية، منها مشروع تركيب العطور، ومشروع صناعة الصابون، ومشروع الخياطة والتفصيل، وتطوير مشروع الإكسسوارات والمناسبات المنزلية، وتطوير مشروع الطباعة وتغليف الهدايا.// انتهى//17:42ت م0178