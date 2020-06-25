الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسقدّمت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية لليمن تتضمّن 107 أجهزة لغسيل الكلى، استفاد منها 2,400 مريض ومريضة بواقع 150 ألف جلسة غسيل كلوي، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وستسهم هذه الأجهزة في تغطية النقص الموجود في عيادات ومراكز غسيل الكلى وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى في مختلف المحافظات اليمنية.ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجوانب الصحية في العديد من البلدان وخصوصًا اليمن الشقيق.مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم منذ تأسيسه حتى شهر مايو 2020م، 477 مشروعًا في القطاع الصحي شمل جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:42ت م0179