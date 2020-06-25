الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، فقرة توعوية جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باسم "ساعة توعية"، يتم من خلالها تقديم معلومات توعوية حول عدد من اختصاصات الهيئة كالزكاة والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجابة على الاستفسارات التي تسهم في توعية المكلفين والأفراد .وتناولت الفقرة في أول مواضيعها "الأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%"، حيث قدمها المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، وحضرها ما يقارب 15 ألف شخص.ويأتي إطلاق هذه الفقرة استمراراً لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل في توعوية المكلفين والأفراد بشكل عام حول اختصاصاتها، إذ يشار إلى أن فقرة "ساعة توعية" سيتم تقديمها كل أسبوعين، من قبل المتحدث الرسمي للهيئة أو أحد مسؤولي الهيئة من ذوي الاختصاص.// انتهى //17:44ت م0181