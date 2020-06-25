سكاكا 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية بمنطقة الجوف اليوم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلومات الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441 / 1442 هـ ، في تخصص قسم تقنية الحاسب الآلي ويشمل تخصصات الشبكات والدعم الفني، وقسم التقنية الإدارية بتخصصيها الإدارة المكتبية والمحاسبة ، وقسم التقنية الكهربائية بتخصصيها القوى الكهربائية والطاقة المتجددة ، وقسم تقنية الاتصالات ويشمل تخصص الاتصالات ، وسيستمر قبول التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي القعدة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.وأكدت الكلية على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني ، مع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل الموجودة بالتفصيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب, علما بأن أعمال القبول واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.// انتهى //17:45ت م0182