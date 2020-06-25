الخبر 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأجرى فريق طبي متخصص من وحدة الأوعية الدماغية بقسم جراحه المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، بنجاح عملية جراحيه نوعيه استغرقت 3 ساعات، لإغلاق تمدد شرياني نازف لمريض أربعيني منوّم في المستشفى المركزي بحفر الباطن.وعدّ المدير العام للمستشفى الدكتور محمد الشهراني، العملية من العمليات المعقدة التي أجريت في حفر الباطن مساهمة من المستشفى الجامعي بالخبر في دعم ومساندة مستشفيات المنطقة الشرقية بالكوادر الطبية والخبرات المؤهلة مما له الأثر الإيجابي على تعزيز ورفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة والمملكة بشكل عام .من جانبه، أفاد المشرف على العملية الدكتور حسام الجهني، أن المريض تعرض لنزيف دماغي حاد، يعرف بـ ( أم الدم) أو النزيف تحت العنكبوتية و يعد من أخطر أنواع النزيف الدماغي التي تتطلب العلاج المستعجل كحد أقصى ٢٤ أو ٤٨ ساعة، وفِي أقل من ١٢ ساعة، من حدوث النزيف، أجريت العملية الدقيقة بمشاركة الاستشاري بوحدة الأوعية الدماغية بمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور فيصل العباس، لإغلاق الانتفاخ الشرياني حيث تطلبت العملية فتح الجمجمة وتفريغ جزء من النزيف وفصل الأنسجة الدماغية في الفص الأيسر السائد عن الشرايين الدماغية والتعرف على موقع التمدد الشرياني ومن ثم تثبيت رابط معدني لإغلاقه تحت التكبير المجهري .وأكد الدكتور الجهني أن هذه العملية تأتي كجزء من منظومة تعاون وحدة الأوعية الدماغية في قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التي بموجبها قدم أعضاؤها الخدمة العلاجية بكفاءة وفاعلية وفي أوقات قياسية، سواء بالعلاجات الجراحية أو بالقسطرة التداخلية التي خدمت العديد من المرضى في مختلف القطاعات الصحية منذ تأسيس الوحدة عام ٢٠١٦م وتقدم هذه الوحدة الدعم العلاجي ما بعد الإجراءات العلاجية، مستخدمين طرق التواصل عن بُعد لضمان سلامه المرضى في المستشفيات الأخرى.// انتهى //17:46ت م0183