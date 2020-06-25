الخرطوم 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واستلقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريش.وجرى خلال الاتصال بحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والجوانب القانونية والسياسية الأمريكية المتبعة حول هذه القضية، ووضع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)، معرباً عن قلقه بشأن الوضع الأمني في منطقة دارفور بالسودان، داعياً إلى تمكين يوناميد في مهمتها لضمان حماية المدنيين من خلال العمل بشكل أكثر فعالية.// انتهى //17:47ت م0184