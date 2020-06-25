ظهران الجنوب 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة ظهران الجنوب، موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.وأوضح عميد الكلية المهندس معيض آل شائع أن القبول في برامج الدبلوم سيكون في أقسام تقنية الحاسب الآلي وقسم التقنية الإدارية، مشيرًا إلى أن شروط الالتحاق بالبرامج تشمل أن يكون المتقدم سعودياً أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يزيد عمره عن 30 سنة.// انتهى //17:47ت م0185