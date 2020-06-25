بيروت 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 1.67%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 603.84 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و390 ألفاً و643 سهماً، بقيمة 3 ملايين و191 ألفاً و289 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 63 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و269 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و374 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:48ت م0186