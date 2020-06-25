جدة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة على نطاق بلدياتها الفرعية جولاتها الرقابية على المحال الغذائية وأسواق النفع العام، وذلك للوقوف على تطبيق معايير الجودة والسلامة ، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك تزامناً مع قرار رفع منع التجول الكلي وعودة الحياة لطبيعتها .وأكد كيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الرقابية شملت المرافق ذات العلاقة بالمستهلك ، التي شملت محال بيع المواد الغذائية ، وأسواق النفع العام ، والمطاعم والمطابخ ، وذلك للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء الشروط الصحية للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة، منوهاً باستمرار الأمانة بتكثيف أعمال الرش والتطهير والتعقيم لمختلف الشوارع والطرقات ، وعدد من المنشآت لمنع انتشار الفيروس ، داعياً لتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات ، عبر موقع الأمانة أو عبر مركز البلاغات 940.// انتهى //17:48ت م0187