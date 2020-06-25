واشنطن 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند فتح السوق اليوم، مع قلق المستثمرين من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 80.72 نقطة بما يعادل 0.32% ليضل إلى 25365.22 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 3.73 نقاط أو 0.12% ليسجل 3046.60 نقطة،وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 9.81 نقاط أو 0.10% إلى 9899.36 نقطة.// انتهى //17:49ت م0188