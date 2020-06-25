الخرطوم 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسبدأ المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان المستشار الأمني توت قلواك اليوم، زيارة إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى تستغرق يومين، حاملاً رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.ومن المقرر أن يلتقي الوفد بأعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.وتأتي الزيارة بغرض المناقشة والتشاور مع حكومة السودان بشأن القضايا العالقة والمعلقة في مفاوضات جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.// انتهى //17:51ت م0191